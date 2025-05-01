Кинотеатр «Дом кино» в Минске закрылся

Кинотеатр «Дом кино» в Минске закрылся3
- 1.05.2025, 16:55
- 1,936
Здание отдали лукашенковскому БРСМ.
Кинотеатр «Дом кино» передали БРСМ, сообщили источники «Белсата». 30 апреля был последний сеанс.
Сегодня здание закрыто. Работников Дома кино уволили.
Дом кино находился в здании бывшего кинотеатра «Партизан» с 2005 года. Кинотеатр был популярным местом отдыха минчан. После ремонта изменилась вывеска, и кинотеатр получил название «Дом кино». Теперь там кинозал на 584 места с VIP-рядом на 26 мест.
Техническое оборудование — система объемного озвучивания «Dolby Digital EX», электронный кинопроектор «Kinoton» и цифровой видеопроектор. Кинотеатр «Дом кино» находится в муниципальной собственности унитарного предприятия «Киновидеопрокат» Минского городского исполнительного комитета.
Во времена БССР с 1975 года находился в здании Красного костела. Там были два зала и музей кинематографии. Верующим здание костела вернули в 1990-ые.