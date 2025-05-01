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Кинотеатр «Дом кино» в Минске закрылся

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  • 1.05.2025, 16:55
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Кинотеатр «Дом кино» в Минске закрылся

Здание отдали лукашенковскому БРСМ.

Кинотеатр «Дом кино» передали БРСМ, сообщили источники «Белсата». 30 апреля был последний сеанс.

Сегодня здание закрыто. Работников Дома кино уволили.

Дом кино находился в здании бывшего кинотеатра «Партизан» с 2005 года. Кинотеатр был популярным местом отдыха минчан. После ремонта изменилась вывеска, и кинотеатр получил название «Дом кино». Теперь там кинозал на 584 места с VIP-рядом на 26 мест.

Техническое оборудование — система объемного озвучивания «Dolby Digital EX», электронный кинопроектор «Kinoton» и цифровой видеопроектор. Кинотеатр «Дом кино» находится в муниципальной собственности унитарного предприятия «Киновидеопрокат» Минского городского исполнительного комитета.

Во времена БССР с 1975 года находился в здании Красного костела. Там были два зала и музей кинематографии. Верующим здание костела вернули в 1990-ые.

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