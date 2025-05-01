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Старейшая жительница планеты умерла в 116 лет

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  • 1.05.2025, 18:13
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Старейшая жительница планеты умерла в 116 лет

К кому перешел этот титул.

Старейшая жительница планеты и самая возрастная монахиня Ина Канабарро Лукас из Бразилии умерла 30 апреля в возрасте 116 лет и 326 дней, сообщили в Книге рекордов Гиннесса.

Ину Канабарро признали старейшей женщиной (и вообще старейшим человеком) в мире в январе 2025 года — после смерти предыдущей рекордсменки, японки Томико Итоока.

Ина родилась 8 июня 1908 года в бразильском городе Сан-Франсиску-ди-Ассис. В детстве она была настолько худой и слабой, что многие не верили, что она доживет даже до юности. Но вопреки всем прогнозам она стала не просто взрослой, а старейшим человеком на планете.

Свое духовное призвание она нашла рано — уже в 16 лет. Обучение на монахиню Ина начала 27 декабря 1928 года в пансионе Санта-Тереза-де-Хесус в городе Сантана-ду-Ливраменто. Позже она переехала в Монтевидео (Уругвай), где 27 июля 1934 года приняла монашеские обеты.

Вернувшись в Бразилию, Ина преподавала португальский язык и математику в школе в Рио-де-Жанейро. За годы жизни она обучала детей в разных местах, а с 1980 года работала в провинциальном доме монахинь в Порту-Алегри.

Когда ей исполнилось 110 лет, папа римский Франциск лично поздравил ее с днем рождения и направил апостольское благословение.

В Бразилии также проживает самый старый мужчина в мире. Это Жоао Мариньо Нето из штата Сеара, которому исполнилось 112 лет.

После смерти Лукас звание самого старого человека в мире перешло к Этель Катерхэм, жительнице английского графства Суррей, которой сейчас 115 лет и 252 дня, пишет Euronews.

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в Шиптон-Беллингере, Хэмпшир, и является последней оставшейся в живых подданной короля Великобритании Эдуарда VII, который правил с 1901 по 1910 годы и которого называли «дядюшкой Европы».

Когда в прошлом году Катерхэм исполнилось 115 лет, она стала лишь третьей британкой, достигшей этого почтенного возраста.

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