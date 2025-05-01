США начали модернизировать армию по урокам войны в Украине 2 1.05.2025, 18:18

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Армия США нарастит использование беспилотников.

Армия США начала крупнейшую перестройку со времен окончания холодной войны, в планах — оснащение каждого подразделения примерно 1 тыс. беспилотников и избавление от устаревшей техники, сообщает The Wall Street Journal.

Если план будет реализован, 10 армейских подразделений, находящихся на действительной службе, в значительной степени перейдут на беспилотники, используя их для наблюдения, транспортировки грузов и проведения атак.

Для того чтобы «извлечь уроки» войны в Украине, где дроны играют важную роль в боях, американские офицеры опросили украинских военных и консультировались с подрядчиками, которые работали с ВСУ, пишет издание. «Мы должны научиться использовать беспилотники, как с ними бороться, как оценивать их, добывать их и использовать в боях, чтобы мы могли видеть за пределами прямой видимости», — отметил полковник Дональд Нил, командир 2-го кавалерийского полка США.

Он добавил, что в американской армии есть беспилотники на вооружении, но их всегда было очень мало. WSJ отмечает, что обычно подразделения имеют около дюжины беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия.

План, получивший название «Инициатива по преобразованию армии», стал результатом более чем года экспериментов на базах США и учебном полигоне Хоэнфельс в Баварии, который во времена холодной войны использовался для подготовки бронетанковых войск к возможному нападению СССР на Западную Европу, отмечает WSJ.

В феврале там прошли учения, в ходе которых использовались и беспилотники. Из-за холода на лопастях винта аппаратов образовывался лед, что приводило к быстрой разрядке аккумуляторов, чего не было на других учениях, говорится в материале.

Кроме внедрения большего числа дронов, американская армия также разрабатывает способы усовершенствования связи между солдатами на поле боя с использование мобильных телефонов, планшетов и интернет-технологий, а также приобретает новую патрульную машину пехоты. Армия США планирует инвестировать около $3 млрд в разработку более совершенных систем для перехвата беспилотников и увеличения возможностей в области радиоэлектронной борьбы.

По словам чиновников, в общей сложности перестройка американских вооруженных сил обойдется в $36 млрд в ближайшие пять лет, которые армия получит, сократив некоторые устаревшие вооружения и списав другие системы. Последние действия потребуют поддержки конгресса.

В частности, армия США прекратит закупки вездеходов Humvee, которые были основной боевой техникой на протяжении десятилетий, боевых машин общего назначения Joint Light Tactical Vehicle и легкого танка M10, который оказался тяжелее и менее эффективным ожидаемого. Также вооруженные силы США планируют отказаться от устаревших вертолетов Apache. Экономии средств будет способствовать и сокращение гражданского персонала.

Чиновник Пентагона рассказал WSJ, что начальник штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж и министр армии Дэниел Дрисколл недавно заявили вице-президенту Джей Ди Вэнсу, что у вооруженных сил есть план по наращиванию возможностей с одновременным сокращением расходов. Шеф Пентагона Пит Хегсет одобрил этот план, добавляет газета.

«Мы не собираемся просить больше денег. Мы хотим лучше потратить те деньги, которые у нас есть», — сказал Джордж в интервью.

Дрисколл сообщил, что некоторыми из новых беспилотных систем оснащены уже три бригады (подразделения численностью 3–5 тыс. солдат, составляют дивизию) и цель состоит в том, чтобы внедрить нововведения в остальных частях на действительной службе в течение двух лет.

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