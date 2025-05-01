Cоветник Трампа по нацбезопасности покинул должность 10 1.05.2025, 18:42

2,934

Теперь эту должность может занять Стив Уиткофф.

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут должности, сообщают источники CBS и Politico. Fox News со ссылкой на источники пишет, что они уже ушли в отставку.

Должность советника может занять Стив Уиткофф, рассказали источники журналиста Politico Марка Гальперина. По их словам, кандидатуру Уиткоффа поддерживают многие высокопоставленные чиновники. Сейчас Уиткофф занимает пост спецпредставителя президента по Ближнему Востоку. Претендентов на пост советника обсуждают в Белом доме уже несколько недель, утверждает Politico.

В марте Уолтц оказался в центре скандала. Он организовал групповой чат в мессенджере Signal для высших чиновников Белого дома. Они обсуждали удары по хуситам в Йемене. Туда же случайно был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который опубликовал скриншоты переписки. Уолтца, министра обороны Пита Хегсета и других чиновников обвинили в раскрытии секретной информации, они обвинения отвергали. Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com