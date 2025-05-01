закрыть
1 мая 2025, четверг, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о соглашении с США: Это первый результат ватиканской встречи с Трампом

2
  • 1.05.2025, 20:28
Зеленский о соглашении с США: Это первый результат ватиканской встречи с Трампом

Президент Украины заявил, что соглашение о недрах подписано на справедливых условиях.

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание экономического соглашения с США — это первый результат его встречи с президентом Дональдом Трампом в Ватикане.

«Сегодня были доклады нашей правительственной команды по экономическому партнерству с Соединенными Штатами Америки. Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний.

Наши представители — прежде всего первый вице-премьер Юлия Свириденко, команда Министерства экономики, также Министерство финансов, Министерство юстиции — все поработали очень хорошо. Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину — довольно весомых, — а кроме того, еще и для существенной модернизации производств в Украине и, что не менее важно, модернизации юридических практик в нашем государстве.

В соглашении нет долга и создается Фонд — Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите.

Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения — говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора», - сказал Зеленский.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин