Зеленский о соглашении с США: Это первый результат ватиканской встречи с Трампом 2 1.05.2025, 20:28

Президент Украины заявил, что соглашение о недрах подписано на справедливых условиях.

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание экономического соглашения с США — это первый результат его встречи с президентом Дональдом Трампом в Ватикане.

«Сегодня были доклады нашей правительственной команды по экономическому партнерству с Соединенными Штатами Америки. Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний.

Наши представители — прежде всего первый вице-премьер Юлия Свириденко, команда Министерства экономики, также Министерство финансов, Министерство юстиции — все поработали очень хорошо. Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину — довольно весомых, — а кроме того, еще и для существенной модернизации производств в Украине и, что не менее важно, модернизации юридических практик в нашем государстве.

В соглашении нет долга и создается Фонд — Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите.

Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения — говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора», - сказал Зеленский.

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