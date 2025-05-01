ЕС хочет согласовать с США следующий пакет санкций против России
- 1.05.2025, 23:44
Об этом сообщил глава МИД Франции.
Европейский Союз стремится, чтобы его следующий пакет санкций против России был подготовлен и принят в координации с Соединенными Штатами.
Об этом в интервью агентству AFP заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Барро подтвердил, что Европейский Союз уже готовит 17-й пакет санкций против России.
Он упомянул об инициативе американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о «разгромных» санкциях против РФ и отметил, что ЕС стремится скоординировать свои действия с Соединенными Штатами.
«Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грему, что мы постараемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций», – отметил министр.
Глава французской дипломатии дополнительно подчеркнул, что на данный момент «единственным препятствием для мира в Украине сегодня является Владимир Путин».