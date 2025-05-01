ЕС хочет согласовать с США следующий пакет санкций против России 1.05.2025, 23:44

Об этом сообщил глава МИД Франции.

Европейский Союз стремится, чтобы его следующий пакет санкций против России был подготовлен и принят в координации с Соединенными Штатами.

Об этом в интервью агентству AFP заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Барро подтвердил, что Европейский Союз уже готовит 17-й пакет санкций против России.

Он упомянул об инициативе американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о «разгромных» санкциях против РФ и отметил, что ЕС стремится скоординировать свои действия с Соединенными Штатами.

«Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грему, что мы постараемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций», – отметил министр.

Глава французской дипломатии дополнительно подчеркнул, что на данный момент «единственным препятствием для мира в Украине сегодня является Владимир Путин».

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