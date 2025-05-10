Американский суд нанес Трампу и Маску серьезный удар 6 10.05.2025, 13:12

6,188

Это самое масштабное решение, направленное против реорганизации правительства США.

Администрация президента Дональда Трампа должна временно приостановить масштабную реорганизацию правительства, а также сокращение штата, поскольку Конгресс не уполномочил ее в этом. Об этом заявила окружной судья США Сьюзан Иллстон в Сан-Франциско, пишет Reuters.

Иллстон встала на сторону группы профсоюзов, некоммерческих организаций и местных органов власти и заблокировала на 14 дней масштабные массовые увольнения, которые проходят под лозунгом «сокращения штатов».

Это самое масштабное решение, направленное против реорганизации правительства США, которое осуществляет Илон Маск. Десятки исков оспаривали работу возглавляемого им Департамента эффективности правительства (DOGE) на различных основаниях (например, нарушение законов о конфиденциальности и превышение полномочий), но результаты были неоднозначными.

В феврале 2025 года Дональд Трамп поручил правительственным агентствам совместно с DOGE определить цели для массовых увольнений в рамках планов реструктуризации администрации.

Иллстон назначила на 22 мая слушания, на которых будет рассматриваться вопрос о более длительном предварительном запрете. Она сказала, что истцы, скорее всего, добьются успеха по ряду претензий в своем иске. Например, Национальный институт безопасности и гигиены труда и его отделение в Питтсбурге уволили 221 из 222 работников отделения. Судья привела аналогичные примеры и в других учреждениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com