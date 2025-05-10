Доверенное лицо Путина объявили в розыск в России 2 10.05.2025, 13:44

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Анна Нетребко

Причиной стала квартира в Санкт-Петербурге.

Российскую оперную певицу Анну Нетребко, которая поддерживает диктатора Владимира Путина, объявили в розыск в России.

Как пишет ресурс «Стархит», причиной стали затянувшиеся разбирательства по поводу ее квартиры в Санкт-Петербурге.

Власти на протяжении двух лет безуспешно пытались добиться доступа коммунальных служб в элитную квартиру на улице Союза Печатников. Основная цель: проверить, не проводилась ли там незаконная перепланировка.

Суд в Санкт-Петербурге обязал путинистку впустить представителей жилищных служб в квартиру. Однако исполнительное производство по этому делу до сих пор не исполнено. В связи с этим Федеральная служба судебных приставов приняла решение объявить Нетребко в розыск как должника.

Если Анна Нетребко продолжит игнорировать решение суда, ей грозит неустойка — по 20 тысяч рублей за каждый месяц просрочки. Также Нетребко владеет недвижимостью в Австрии, США и ОАЭ. Основным же местом жительства и налоговой резиденцией для нее остается Вена. Австрийское гражданство певица получила еще в начале нулевых.

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