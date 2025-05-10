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В Беларусь прибыл главный идеолог Минобороны Узбекистана

  • 10.05.2025, 13:59
В Беларусь прибыл главный идеолог Минобороны Узбекистана

Узбекские СМИ о визите умалчивают.

Беларусь посещает главный идеолог Минобороны Узбекистана.

Об официальном визите в Беларусь делегации узбекского Министерства обороны сообщила 10 мая пресс-служба белорусского военного ведомства.

Отмечается, в частности, что «в рамках празднования 80-летия Великой Победы» замминистра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе Хамдам Каршиев посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Запланированы ли какие-либо переговоры Каршиева с военно-политическим руководством Беларуси — не сообщается. Узбекские СМИ и оборонное ведомство о визите вообще не упоминают.

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