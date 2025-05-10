В Беларусь прибыл главный идеолог Минобороны Узбекистана
- 10.05.2025, 13:59
Узбекские СМИ о визите умалчивают.
Беларусь посещает главный идеолог Минобороны Узбекистана.
Об официальном визите в Беларусь делегации узбекского Министерства обороны сообщила 10 мая пресс-служба белорусского военного ведомства.
Отмечается, в частности, что «в рамках празднования 80-летия Великой Победы» замминистра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе Хамдам Каршиев посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Запланированы ли какие-либо переговоры Каршиева с военно-политическим руководством Беларуси — не сообщается. Узбекские СМИ и оборонное ведомство о визите вообще не упоминают.