Искусственный интеллект раскрыл один из главных секретов Путина 4 10.05.2025, 16:12

7,816

Этот факт пытаются тщательно скрывать.

Одной из главных тайн российского президента Владимира Путина остается его рост. Он явно комплексует, будучи невысоким, но его приспешники пытаются это всячески скрыть — выбирают более удачные ракурсы для фото, обувают своего лидера в специальную обувь с гигантскими каблуками.

Рост президента РФ в каком-то смысле уже стал мемом. В сети шутят, что путинский рост меняется чаще, чем власть в России. Это объясняется фотографиями главы Кремля, на которых он то выше, то ниже.

Согласно «официальной» информации, то есть, как говорят пропагандисты, рост Путина якобы составляет 170 сантиметров. Однако по более реальным данным это совершенно не близко к правде. Например, СМИ писали, что его рост может быть вплоть до 152 сантиметров.

«Телеграф» решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, что он скажет по этому поводу. Для большей объективности мы взяли старое фото Путина, до того, как у него появилась «свита», которая пытается скрыть всеми способами его настоящий рост. А также взяли две фотографии, которые были сделаны много лет назад, когда Путин был «на побегушках» у тогдашнего мэра Санкт-Питербурга Анатолия Собчака. Его рост известен — 178 см.

В своем ответе ИИ пишет, что на фото с Собчаком был применен метод сравнения пропорций. А оценка сделана на основе визуального анализа.

На первом фото Путин стоит справа, а Собчак слева. Оба находятся в вертикальном положении, что позволяет сравнить их рост. Собчак выглядит заметно выше, примерно на голову.

«В среднем, высота головы взрослого человека составляет около 20–25 см. Если принять, что разница в росте между ними составляет около 20 см, то рост Путина можно оценить как: 178 см − 20 см = 158 см», — предполагает ИИ.

Учитывая, что официальный рост может быть преувеличен, и основываясь на визуальной разнице в росте на фотографиях, ИИ склоняется более низкой оценке. Разница в 13–15 см между Собчаком (178 см) и Путиным выглядит правдоподобной, что приводит к тому, что рост Путина около 163–165 см. Если добавить небольшой запас на возможные искажения (например, обувь или ракурс), то 165 см кажется наиболее вероятным значением.

На второй фотографии Путина стоит слева от Собчака. Последний здесь слегка наклонен, так как поддерживает другого человека, но разница в росте между ним и Путиным выглядит схожей с первым фото — примерно 10–15 см. То есть, 178 см − 12 см = 166 см.

Пересмотрев фотографии с более тщательным акцентом ее пропорций выходит, что на обоих фото Анатолий Собчак (рост 178 см) выглядит заметно выше Путина. В первом фото разница в росте кажется около 12–15 см, а во втором фото, где Собчак слегка наклонен, разница выглядит чуть меньше, но все равно значительной — около 10–13 см.

Если взять среднюю разницу между ними как 13 см, ИИ рассчитывает рост так: 178 см − 13 см = 165 см

Учет дополнительных факторов

Обувь и ракурс. По фото сложно определить, какую обувь носили тогда Путин и Собчак. Если у последнего обувь с более высоким каблуком, это может немного увеличить видимую разницу в росте. Однако на обоих фото обувь выглядит достаточно стандартной, без значительных каблуков.

Осанка. На первой фотографии Собчак и Путин стоят прямо, что делает сравнение более надежным. А на второй фотографии Собак слегка наклонен и это может уменьшить видимую разницу в росте.

Типичное преувеличение роста. Если «официальный» рост Путина (170 см) завышен, как это иногда бывает, реальный рост может быть на 2–5 см меньше, то есть в диапазоне 165–168 см.

Вывод

ИИ говорит, что если «официальный» рост Путина действительно преувеличен, то основываясь на сравнении фото с Собчаком, он склоняется к значению 165 сантиметров. Это значение учитывает визуальную разницу в росте на фотографиях и вероятность завышения официальных данных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com