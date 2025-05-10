Украинский «МиГ-29» уничтожил базу оккупантов на Херсонщине 2 10.05.2025, 17:38

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По «жирной» цели ударили французскими управляемыми авиабомбами «AASM-250 HAMMER».

Истребитель «МиГ-29» Вооруженных сил Украины с помощью французских управляемых авиационных бомб «AASM-250 HAMMER» уничтожил два дома с российскими интервентами в одном из оккупированных населенных пунктов на юге Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Соняшник», специализирующийся на авиационной тематике, опубликовав соответствующее видео.

Операторы дронов сначала обнаружили «жирные» цели, убедившись, что в указанных домах находится много захватчиков — это видно в первой части ролика. Затем показан полет истребителя, который запустил бомбы.

В третьей части видео зафиксированы почти одновременные попадания в расположенные рядом дома, мощные взрывы, после которых вместо зданий остались лишь воронки. В комментарии указано:

«На Херсонщине большинство усилий ВСУ направлено на уничтожение операторов БПЛА, командных пунктов, плавсредств и живой силы».

✈️ Екіпаж МіГ-29 бомбами AASM-250 HAMMER знищує живу силу противника на Півдні 🔥



На Херсонщині більшість зусиль ЗСУ спрямовано до знищення БпЛАшників, КП/ПУ, плав засобів і живої сили.



Соняшник 🌻 pic.twitter.com/Z4H8oX9RXz — Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) May 9, 2025

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