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Пьяный российский военный взорвал гранату в Подмосковье

  • 11.05.2025, 1:56
  • 2,164
Пьяный российский военный взорвал гранату в Подмосковье

В результате взрыва погибли два человека.

В российском Подмосковье в подъезде многоквартирного жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли два человека, один из которых был участником войны в Украине - он и принес снаряд, сообщает «Апостроф».

Блогер и военный Кирилл Сазонов прокомментировал взрыв в Подмосковье:

«Пьяный российский военный, вернувшийся с войны в Украине, взорвал гранату в Подмосковье. Военный и его друг погибли, женщина ранена».

Как пишет российское агентство, ссылаясь на слова собеседников, инцидент произошел вечером 9 мая. Двое мужчин «во время застолья» вышли на лестничную площадку подъезда, взяв с собой гранату. Вскоре она взорвалась.

Один из российских Telegram-каналов утверждал, что мужчина, который, предварительно, был участником войны в Украине, решил показать товарищу боевой снаряд.

В результате взрыва пострадала женщина, ее госпитализировали.

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