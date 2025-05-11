Военные ВСУ показали, как сегодня выглядит Волчанск 11.05.2025, 16:01

Фото.

Российские оккупанты превратили Волчанск на севере Харьковской области в руины, в городе, за который продолжаются бои, не осталось ни одной уцелевшей постройки.

Об этом свидетельствуют фотографии, обнародованные 57 отдельной мотопехотной бригадой имени кошевого атамана Костя Гордиенко (57 ОМБр).

«Было — цветущий город. Стало — рана на карте Украины. Эти фотографии — не просто контраст. Это крик, это упрек, это правда о „русском мире“, который принес с собой смерть, разрушения и боль», — прокомментировали бойцы снимки Волчанска, на которых город до и после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как отметили в ВСУ, сегодня Волчанск «вымерший, разбитый, но непокоренный».

«Мы не забудем. Мы не простим. И мы отстроим», — подчеркнули в 57 ОМБр.

Российские захватчики оккупировали Волчанск в первый день полномасштабного вторжения в Украину, утром 24 февраля 2022 года. Осенью того же года ВСУ освободили город. В зоне боевых действий Волчанск снова оказался в мае 2024 года.

По словам украинских защитников, сейчас враг ежедневно проводит штурмовые действия, ситуация на Волчанском направлении остается сложной.

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