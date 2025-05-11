В Беларусь прилетели президент Зимбабве и генсек Компартии Вьетнама 11.05.2025, 18:33

Им будут показывать предприятия.

11 мая в Минск прибыли президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. С ними обоими у Александра Лукашенко на ближайшие дни запланированы встречи, в том числе «ознакомление с отечественным промышленным потенциалом». Правда, с африканским гостем диктатор встретится только через несколько дней после его прилета в Минск, передает «Зеркало».

На понедельник, 12 мая, запланированы переговоры Александра Лукашенко с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Официальная тема для обсуждения звучит так: развитие стратегического сотрудничества по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере.

«Программа официального визита То Лама, кроме переговоров во Дворце Независимости, предусматривает мероприятия по линии Национального собрания и правительства, ознакомление с отечественным промышленным потенциалом», — пишет пресс-служба Лукашенко.

А 14 мая Лукашенко встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который тоже прилетел в Минск 11 мая, сообщает пресс-служба Лукашенко.

У них запланированы встречи «в узком и расширенном составах». Темы такие: состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Планируется, что лидер Зимбабве посетит в Беларуси ряд предприятий и знаковых мест», — сообщила пресс-служба.

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