В РФ загорелась и обрушилась нефтяная вышка компании «Белоруснефть-Сибирь»4
- 11.05.2025, 19:45
- 4,972
Видео.
В российском в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар на месторождении, где вела работы компания «Белоруснефть-Сибирь». Обрушилась нефтяная вышка, три работника пострадали. Об этом сообщили российские Telegram-каналы Mash, SHOT и Baza, связанные с силовыми ведомствами.
По данным «Базы», пожар начался вечером и продолжался всю ночь: «Пожар на месторождении „Харапурнефтегаза“, где проводила работы компания „Белоруснефть-Сибирь“, начался вечером 10 мая. Загорелись две нефтегазовые скважины — огонь горел всю ночь, и в итоге одна из вышек разрушилась. При пожаре пострадали три человека», — сообщается в Telegram-канале издания.
Уточняется, что пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данным издания, что возгорание до сих пор не удалось полностью ликвидировать — на месте продолжают гореть два факела высотой около 25 метров.
ООО «Белоруснефть-Сибирь» — это российский актив белорусского производственного объединения «Белоруснефть». Компания занимается бурением, капитальным ремонтом разведочных и эксплуатационных скважин на полуострове Ямал. Персонал там работает вахтовым методом. В 2023 году руководитель «Белоруснефть-Сибирь» рассказывал, что коллектив насчитывал 1845 человек, из которых 1435 — граждане Республики Беларусь.