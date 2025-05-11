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Премьер Польши: За поджогом торгового центра в Варшаве стоит Россия

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  • 11.05.2025, 22:47
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Премьер Польши: За поджогом торгового центра в Варшаве стоит Россия
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Масштабный пожар в торговом центре Marywilska 44 произошел в мае 2024 года.

За поджогом торгового центра Marywilska в Варшаве в прошлом году стоят россияне.

Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Теперь мы точно знаем, что крупный пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб», - рассказал он.

По его словам, некоторые виновные уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются.

Масштабный пожар в торговом центре Marywilska 44 произошел 12 мая 2024 года. Комплекс площадью 80 тысяч м² вмещал около 1 400 магазинов и сервисных точек.

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