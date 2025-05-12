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МИД Британии: Мы столкнулись с моментом, который бывает раз в поколение

  • 12.05.2025, 8:36
  • 7,770
МИД Британии: Мы столкнулись с моментом, который бывает раз в поколение

Сегодня в Лондоне пройдет важная встреча.

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми собирает в Лондоне представителей Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и других стран ЕС.

Сегодня, 12 мая, в Лондоне Дэвид Лэмми собирается провести встречу с европейскими коллегами относительно дальнейшей поддержки Украины и расширения регионального сотрудничества в оборонной сфере.

Эта встреча состоится на фоне предстоящего саммита Кира Стармера с лидерами стран ЕС, сообщает агентство Reuters.

По словам главы МИД Британии, сейчас вся Европа столкнулась с тем моментом, который бывает раз в поколение, чтобы обеспечить коллективную безопасность континента в будущем. Этот вызов касается не только самой Украины, но и безопасности всей Европы, подчеркнул Лэмми.

Также глава МИД Британии объявит о новых санкциях против тех, кто поддерживает войну в Украине. Лэмми хочет призвать все страны Европы укрепить свою безопасность.

10 мая лидеры Польши, Франции, Британии, Германии и Украины обсудили 30-дневное перемирие и позвонили Трампу.

Зеленский заявил о том, что Украина объявляет о 30-дневном перемирие с 12 мая. Более того, президент Украины настроен решительно и готов прибыть в Стамбул 15 мая, чтобы встретиться с Путиным.

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