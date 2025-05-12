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США и Китай договорились резко снизить импортные пошлины

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  • 12.05.2025, 11:25
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США и Китай договорились резко снизить импортные пошлины

На 90 дней.

США и Китай временно снизят пошлины на товары друг друга, чтобы снять напряженность в разразившейся торговой войне и попытаться разрешить противоречия. Об этом говорится в их совместном заявлении в понедельник, обнародованным после прошедших в выходные переговоров в Женеве, сообщает BBC.

США к 14 мая снизят пошлины до 30% со 145%, а Китай – до 10% со 125%. В заявлении также говорится, что «стороны создадут механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений». «Мы хотим добиться более сбалансированной торговли, и я думаю, что обе стороны привержены достижению этой цели, – заявил министр финансов США Скотт Бессент, который в апреле назвал неустойчивой ситуацию, в которой две крупнейшие экономики мира ввели фактически запретительные тарифы на импорт друг друга. – Ни одна из сторон не хочет разрыва [торговых отношений]».

Белый дом уже в воскресенье заявил о «торговой сделке», хотя сами участники переговоров в Женеве говорили лишь о «существенном прогрессе». Пока неясно, что является приемлемой целью для обеих сторон и сколько времени потребуется для ее достижения.

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