Рабочая партия Курдистана, боровшаяся с Турцией, объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана, боровшаяся с Турцией, объявила о самороспуске1
- 12.05.2025, 12:53
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Группировка вела вооруженную войну с 1984 года.
Рабочая партия Курдистана (РПК), которая на протяжении нескольких десятилетий вела вооруженную борьбу с Турцией с целью создания курдского государства, заявила о самороспуске и разоружении. Об этом в понедельник сообщило близкое к группировке, которую Турция, США и ЕС считает террористической, новостное агентство Firat, пишет сайт «Радио Свобода».
Ранее лидер РПК Абдулла Оджалан, который отбывает в турецкой тюрьме пожизненный срок, призвал к самороспуску организации. В ответ на обращение Оджалана РПК провела съезд на севере Ирака, где она базируется, и поддержала это решение. В опубликованном заявлении говорится, что РПК «выполнила свою историческую миссию», и теперь курдский вопрос может быть решен демократическим путем.
Представитель правящей партии Турции Омер Челик назвал решение «важным шагом к Турции, свободной от террора». Сообщается, что Анкара ожидала решения РПК. Как отмечают агентства, президент Турции Реджеп Эрдоган ранее обещал направить дополнительные средства на развитие юго-восточных регионов Турции, населенных преимущественно курдами, в случае, если там будет обеспечена безопасность.
Борьба с РПК, которая до последнего времени устраивала теракты против турецких сотрудников правоохранительных органов и чиновников, служила предлогом для преследования оппозиционных активистов в Турции - в частности, связи с РПК приписывались и недавно арестованному мэру Стамбула Экрему Имамоглу.
Рабочая партия Курдистана с 1984 года она вела вооруженную борьбу с турецкими властями. Турция, в свою очередь, в борьбе с сепаратистами нередко проводила операции на территории соседних стран, а в последние годы оккупировала ряд территорий на севере Сирии.