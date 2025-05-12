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Рабочая партия Курдистана, боровшаяся с Турцией, объявила о самороспуске

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  • 12.05.2025, 12:53
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Рабочая партия Курдистана, боровшаяся с Турцией, объявила о самороспуске

Группировка вела вооруженную войну с 1984 года.

Рабочая партия Курдистана (РПК), которая на протяжении нескольких десятилетий вела вооруженную борьбу с Турцией с целью создания курдского государства, заявила о самороспуске и разоружении. Об этом в понедельник сообщило близкое к группировке, которую Турция, США и ЕС считает террористической, новостное агентство Firat, пишет сайт «Радио Свобода».

Ранее лидер РПК Абдулла Оджалан, который отбывает в турецкой тюрьме пожизненный срок, призвал к самороспуску организации. В ответ на обращение Оджалана РПК провела съезд на севере Ирака, где она базируется, и поддержала это решение. В опубликованном заявлении говорится, что РПК «выполнила свою историческую миссию», и теперь курдский вопрос может быть решен демократическим путем.

Представитель правящей партии Турции Омер Челик назвал решение «важным шагом к Турции, свободной от террора». Сообщается, что Анкара ожидала решения РПК. Как отмечают агентства, президент Турции Реджеп Эрдоган ранее обещал направить дополнительные средства на развитие юго-восточных регионов Турции, населенных преимущественно курдами, в случае, если там будет обеспечена безопасность.

Борьба с РПК, которая до последнего времени устраивала теракты против турецких сотрудников правоохранительных органов и чиновников, служила предлогом для преследования оппозиционных активистов в Турции - в частности, связи с РПК приписывались и недавно арестованному мэру Стамбула Экрему Имамоглу.

Рабочая партия Курдистана с 1984 года она вела вооруженную борьбу с турецкими властями. Турция, в свою очередь, в борьбе с сепаратистами нередко проводила операции на территории соседних стран, а в последние годы оккупировала ряд территорий на севере Сирии.

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