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ВСУ отбили массовую атаку россиян на мотоциклах

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  • 12.05.2025, 14:38
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ВСУ отбили массовую атаку россиян на мотоциклах

Десятки ликвидированных оккупантов.

Российские захватчики не придерживались так называемого трехдневного «перемирия», которое было объявлено российским диктатором Владимиром Путиным в одностороннем порядке, и попытались штурмовать на Купянском направлении.

Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в Telegram-канале 15 бригады оперативного назначения НГУ имени героя Украины лейтенанта Богдана Завады.

Как отмечается, в субботу, 10 мая, враг попытался осуществить штурм в зоне ответственности бригады. Чтобы быстрее добраться до украинских позиций, оккупанты сели на мотоциклы.

«Но бойцы «Кара-Дага» были готовы к отражению штурма. С использованием всех доступных огневых средств они начали методично уничтожать оккупантов-штурмовиков. В результате российский натиск был отбит, а десять „адских всадников“ отправились по своей прописке — то есть, в ад», — рассказали защитники.

Также бойцы бригады «Кара-Даг» уничтожили девять мотоциклов российских штурмовиков.

Ранее аналитики проекта DeepState, анализируя данные с фронта за период с 8 по 10 мая, констатировали, что враг во время так называемого «перемирия» не прекратил, а наоборот — усилил штурмовые действия. Отмечалось, что захватчики провели 193, 196 и 161 штурм соответственно.

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