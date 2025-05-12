ВСУ отбили массовую атаку россиян на мотоциклах

ВСУ отбили массовую атаку россиян на мотоциклах1
- 12.05.2025, 14:38
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Десятки ликвидированных оккупантов.
Российские захватчики не придерживались так называемого трехдневного «перемирия», которое было объявлено российским диктатором Владимиром Путиным в одностороннем порядке, и попытались штурмовать на Купянском направлении.
Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в Telegram-канале 15 бригады оперативного назначения НГУ имени героя Украины лейтенанта Богдана Завады.
Как отмечается, в субботу, 10 мая, враг попытался осуществить штурм в зоне ответственности бригады. Чтобы быстрее добраться до украинских позиций, оккупанты сели на мотоциклы.
«Но бойцы «Кара-Дага» были готовы к отражению штурма. С использованием всех доступных огневых средств они начали методично уничтожать оккупантов-штурмовиков. В результате российский натиск был отбит, а десять „адских всадников“ отправились по своей прописке — то есть, в ад», — рассказали защитники.
Также бойцы бригады «Кара-Даг» уничтожили девять мотоциклов российских штурмовиков.
Ранее аналитики проекта DeepState, анализируя данные с фронта за период с 8 по 10 мая, констатировали, что враг во время так называемого «перемирия» не прекратил, а наоборот — усилил штурмовые действия. Отмечалось, что захватчики провели 193, 196 и 161 штурм соответственно.