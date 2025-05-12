Трамп заявил о «полной перезагрузке» в отношениях с Китаем 6 12.05.2025, 18:39

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Президент США заявил, что Пекин и Вашингтон заключили «хорошую» торговую сделку.

Пекин и Вашингтон заключили «хорошую» торговую сделку накануне после переговоров в Женеве, которая «открывает» Китай для американского бизнеса, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Вчера мы достигли полной перезагрузки отношений с Китаем. После продуктивных переговоров в Женеве обе стороны согласились снизить тарифы, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней, поскольку переговоры по крупнейшим структурным вопросам продолжаются», — сказал Трамп.

Президент США уточнил, что заключенное соглашение не включает пошлины на импорт автомобилей, стали, алюминия «и тому подобного», а также на фармацевтические препараты, поскольку «мы хотим вернуть фармацевтический бизнес в Соединенные Штаты». По его словам, это уже происходит, поскольку компании не хотят платить большие пошлины.

Трамп подчеркнул, что США «не хотят вредить» Китаю, которому и так нанесен «большой ущерб», а отношения между странами сейчас «хорошие». Он допустил, что «в конце недели» поговорит с китайским лидером Си Цзиньпином.

Лучшей частью сделки президент США считает «открытие» Китая для Штатов, поскольку это принесет «лучшее единство» между сторонами, американский бизнес сможет конкурировать с китайским, Пекин получит больше рабочих мест.

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