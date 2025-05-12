В Судане уничтожен самолет, который полгода назад поставили из Беларуси
- 12.05.2025, 19:39
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Сгорел дотла.
В аэропорту Порт-Судана был уничтожен самолет Ил-76ТД, который около полгода назад прилетел в Судан из Беларуси. Об этом рассказал телеграм-канал об авиации «ОтВинта».
Борт пострадал в результате атаки беспилотников повствнцев «Сил быстрого реагирования» (RSF) на аэропорт Порт-Судана 4 или 5 мая.
По данным «ОтВинта», от самолета «в буквальном смысле не осталось ничего — сгорел дотла».
«Также поступила информация, что среди технического персонала, обслуживающего самолет, были граждане Беларуси. К счастью, никто из них не пострадал», — отметило издание.
Ил-76ТД Судану продала белорусская грузовая авиакомпания RubyStar. Борт находился в собственности отечественного перевозчика с 2014 года. 25 января самолет совершил перелет из Орши в Порт-Судан.
Из-за атак повстанцев на аэропорт Порт-Судана, гражданские объекты и инфраструктуру ООН приостановила отправку гуманитарной помощи в страну по воздуху. До недавнего времени аэропорт Порт-Судана оставался единственным в стране, из которого осуществлялись международные рейсы.