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В Судане уничтожен самолет, который полгода назад поставили из Беларуси

  • 12.05.2025, 19:39
  • 1,864
В Судане уничтожен самолет, который полгода назад поставили из Беларуси

Сгорел дотла.

В аэропорту Порт-Судана был уничтожен самолет Ил-76ТД, который около полгода назад прилетел в Судан из Беларуси. Об этом рассказал телеграм-канал об авиации «ОтВинта».

Борт пострадал в результате атаки беспилотников повствнцев «Сил быстрого реагирования» (RSF) на аэропорт Порт-Судана 4 или 5 мая.

По данным «ОтВинта», от самолета «в буквальном смысле не осталось ничего — сгорел дотла».

«Также поступила информация, что среди технического персонала, обслуживающего самолет, были граждане Беларуси. К счастью, никто из них не пострадал», — отметило издание.

Ил-76ТД Судану продала белорусская грузовая авиакомпания RubyStar. Борт находился в собственности отечественного перевозчика с 2014 года. 25 января самолет совершил перелет из Орши в Порт-Судан.

Из-за атак повстанцев на аэропорт Порт-Судана, гражданские объекты и инфраструктуру ООН приостановила отправку гуманитарной помощи в страну по воздуху. До недавнего времени аэропорт Порт-Судана оставался единственным в стране, из которого осуществлялись международные рейсы.

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