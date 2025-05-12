Репутация США в мире упала после прихода Трампа

Репутация США в мире упала после прихода Трампа6
- 12.05.2025, 20:51
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Восприятие США в мире заметно ухудшилось после возвращения американского лидера Дональда Трампа в Белый дом. Об этом свидетельствует исследование «Индекс восприятия демократии» (Democracy Perception Index, DPI) 2025 года, результаты которого опубликовал фонд «Альянс демократий» (Alliance of Democracies Foundation) в понедельник, 12 мая.
Согласно полученным результатам, показатель отношения к США всего мира в целом рухнул с +22% в 2024 году до -5% в 2025 году, что ниже, чем у Китая (+14%), и близко к показателю России (-9%). Доля стран, где к США относятся положительно, снизилась с 76% до 45% за тот же период.
Комментируя ситуацию, бывший генеральный секретарь НАТО и основатель фонда «Альянс демократий» Андерс Фог Расмуссен признался, что не удивлен столь резким падением репутации США. «Президент Трамп развязал торговую войну, отругал президента Украины в Овальном кабинете, заставил союзников почувствовать себя уязвимыми, а врагов — осмелеть», - приводит слова Расмуссена агентство Reuters.