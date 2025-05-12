В Беларуси подписан закон о риелторской деятельности 1 12.05.2025, 21:04

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Что изменится в сфере недвижимости?

Александр Лукашенко 12 мая подписал закон о риелторской деятельности, сообщила пресс-служба диктатора.

Документом создается новый орган самоуправления — Палата риелторов. В ее структуру включаются общее собрание (собрание уполномоченных), правление, председатель и ревизионная комиссия.

Упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью. Правом оказания риелторских услуг будут обладать только риелторы, являющиеся членами Палаты риелторов и имеющие свидетельство об аттестации.

«Изменяются также подходы к квалификационным требованиям риелторов, а именно — отменяется требование о наличии профильного образования. Риелтором сможет стать гражданин с любым высшим образованием, прошедший обучающие курсы в сфере недвижимости и сдавший аттестационный экзамен», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

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