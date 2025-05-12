Индия и Пакистан провели первые переговоры после прекращения огня 1 12.05.2025, 21:12

О чем договорились.

Руководители военных операций Индии и Пакистана провели первый раунд переговоров после прекращения огня. Об этом сообщила индийская армия, пишет NDTV в понедельник, 12 мая.

В материале отмечается, что во время переговоров обсуждалось продолжение обязательств сторон не вести огонь и не инициировать враждебные действия против друг друга. Также стороны договорились, что каждая из них рассмотрит немедленные меры для сокращения войск вдоль границ и в передовых районах.

В индийской армии заявили, что детали переговоров сообщат в ближайшее время, пишет Reuters.

Агентство сообщает, что в понедельник, 12 мая, Индия открыла 32 аэропорта, которые были закрыты во время атак. Также в субботу Пакистан открыл свое воздушное пространство.

12 мая индийский премьер-министр Нарендра Моди обратился к нации и заявил, что военная операция в рамках конфликта с Пакистаном «поставлена на паузу».

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