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ЕС намерен ввести санкции против 149 связанных с Россией судов

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  • 12.05.2025, 22:54
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ЕС намерен ввести санкции против 149 связанных с Россией судов

Страны Евросоюза приступили к согласованию 17-го пакета.

Евросоюз в рамках 17-го антироссийского пакета санкций намерен ввести ограничения против 149 судов так называемого теневого флота. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Около 25 судов, которые могут попасть в реестр, сейчас ходят по Балтийскому и Северному морям, другие находятся в районах Черного моря и Восточного Средиземноморья вблизи Индии и Китая. При этом только 15 из 149 судов ходят под российским флагом.

«Включение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или пользоваться услугами морских компаний ЕС, такими как страхование, ремонт или дозаправка, после того, как решение [о запрете] вступит в силу 20 мая», — сообщает издание.

Представители стран-членов ЕС обсудили новые меры 12 мая. По словам источников, большинство делегаций выразили поддержку предложению, в то время как другие запросили дополнительное время для анализа. Обсуждение проходило «быстро» и «на основе консенсуса».

Новый пакет санкций планируется принять 20 мая. Помимо почти 150 российских судов, туда, по данным EUobserver, включат 54 россиянина и 14 физических лиц, которые помогают военным усилиям России. Кроме того, 17-й пакет санкций предусматривает ужесточение экспорта технологий двойного назначения из ЕС.

9 мая Великобритания расширила санкционный список в отношении российских лиц. Лондон внес в черные списки 101 танкер, а также пять физических лиц и четыре юрлица, включая российскую страховую компанию «Согласие». Как утверждают британские власти, внесенные в список танкеры составляют основную часть так называемого теневого флота и перевезли грузы на сумму более $24 млрд с начала 2024 года.

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