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ХАМАС освободил израильского заложника с гражданством США

  • 13.05.2025, 2:12
ХАМАС освободил израильского заложника с гражданством США

Он провел в Газе 584 дня.

Палестинское террористическое движение ХАМАС освободило удерживавшегося в секторе Газа заложника Эдана Александера, имеющего израильское и американское гражданство. Его передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а затем доставили на израильскую территорию в сопровождении солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ в понедельник, 12 мая.

По данным военного командования, освобожденный заложник в настоящее время находится в пункте первоначального приема на юге Израиля. «Он пройдет первичное медицинское обследование и воссоединится со своей семьей», - говорится в сообщении.

21-летний Эдан Александер, проходивший на момент пленения в октябре 2023 года службу в израильской армии, вероятно, был последним живым заложником ХАМАС с американским гражданством. Он провел в Газе 584 дня. Всего в живых, по последним данным, остаются не менее 21 из 58 удерживаемых ХАМАС заложников.

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