В Лондоне вынесли приговоры болгарам, шпионившим на Россию 13.05.2025, 3:59

Им дали от 5 до 10 лет тюрьмы.

Все шестеро членов так называемой группы Русева — работавшей в Британии шпионской ячейки, состоявшей из граждан Болгарии, — ранее признанные виновными в шпионаже в пользу России, приговорены к реальным срокам лишения свободы, пишет ВВС.

Самый суровый приговор вынесен лидеру группировки Орлину Русеву: он проведет за решеткой 10 лет и 8 месяцев.

Остальные обвиняемые также отправятся в тюрьму. Как объяснил выносивший приговор судья Хиллиард, срок наказания для каждого из этой пятерки он старался соизмерять со степенью тяжести содеянного конкретным обвиняемым, поэтому все они лишены свободы на разные сроки.

Бизер Джамбазов — 10 лет и 2 месяца;

Катрин Иванова — 9 лет и 8 месяцев;

Ваня Габерова — 6 лет, 8 месяцев и 3 недели;

Тихомир Иванчев — 8 лет;

Иван Стоянов — 5 лет и 3 недели.

Как уточнил судья, каждый из шестерых осужденных должен провести в заключении по меньшей мене половину назначенного срока, после чего они получат шанс выйти на свободу условно-досрочно.

Основными целями шпионской группы были журналисты-расследователи Роман Доброхотов и Христо Грозев, помогавшие разоблачить участие российских властей в организации отравлений нервно-паралитическим веществом сначала бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, а после — оппозиционера Алексея Навального.

Оглашение приговоров растянулось на несколько часов.

Судья подробно изложил каждый из шести эпизодов обвинения, после чего рассказал об участии в них каждого из шести обвиняемых.

Речь идет о шести операциях по ведению слежки за рубежом — в том числе за вышеупомянутыми журналистами, — а также за военной базой НАТО, для чего с 2020 по 2023 год агенты Русева летали по всей Европе.

В тексте приговора судья особо подчеркнул: действительно, физически в результате действий подсудимых никто не пострадал — хотя в переписке обсуждались варианты похищения и даже убийства обоих журналистов.

И все же их действия по заказу российских властей следует рассматривать как тяжкие преступления, поскольку объектом слежки были журналисты-расследователи, работавшие в интересах всего общества. А следовательно, под угрозу была поставлена сама свобода слова.

«Когда работе журналистов чинят препятствия, это подрывает основы независимой прессы — краеугольного камня нашей демократии», — напомнил судья.

«Любой человек, [живущий в Соединенном Королевстве и] использующий территорию этой страны подобным образом, совершает серьезное преступление», — добавил он.

В приговоре также отмечено, что не все шестеро подсудимых отчетливо осознавали, что работали на российское государство, и цели преследовали не политические, а исключительно меркантильные.

Однако все они, по мнению судьи, как минимум имели основания это подозревать и должны были отдавать себе отчет в том, как и для чего может быть использована собранная ими информация.

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