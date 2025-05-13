Украинские бойцы поразили вражескую технику в Курской области и испортили россиянам логистику
- 13.05.2025, 11:21
- 1,176
Успех дроновой атаки «греет сердце».
В Курской области украинские операторы дронов поймали несколько грузовиков РФ, из-за чего у россиян усложнилась логистика.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отдела РуБПАК «Прайм» 5 пограничного отряда ГПСУ Александр Полищук «Грек».
Его подразделение находится на Сумщине, но его дроны долетают до целей на расстояние 20-30 километров от линии соприкосновения. В последние дни бойцам «Прайма» вместе со смежными подразделениями удалось осуществить несколько контратак на этом участке фронта и попортить врагу логистику.
«Уничтожен минометный расчет врага, мы понимаем, что он больше не будет работать по нашей пехоте, также поражены транспортные средства, такие как «Урал» и «КамАЗ», станции в 20 км от линии соприкосновения, что затрудняет логистику и подвоз боеприпасов и продуктов врагу, что действительно, греет сердце», — сказал он.
Александр Полищук отметил, что ситуация на Сумщине сложная, но контролируемая. Скопления врага пока они не замечают, а его попытки продвигаться малыми группами в количестве от 5 до 10 человек обнаруживают и уничтожают.
Оккупанты и дальше пытаются просачиваться в приграничные села Басовка, Журавка и Новенькое и закрепиться.
«Силы обороны не позволяют это сделать, уничтожить на подходах, группы обнаруживаются на подходе к государственной границе. Мы всегда стараемся работать в тесном взаимодействии с пехотными подразделениями. Наши дроны достают за государственную границу. Есть проблематика по применению врагом дронов на оптоволокне», — сказал Александр Полищук.