Начало большого турне: Трамп прибыл в Саудовскую Аравию
- 13.05.2025, 11:50
Президента США с почестями встретил наследный принц Мухаммед бин Салман.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках турне по Ближнему Востоку. Это его первая крупная зарубежная дипломатическая поездка.
Президента США встретили с королевским приемом от наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Эр-Рияде.
Об этом сообщает CNN.
Во время турне Трамп посетит также Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Как писали СМИ, в Эр-Рияде Трамп может предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов.
Турне Трампа
В турне Трамп отправился в сопровождении американских бизнес-лидеров, в том числе и с генеральным директором Tesla Илоном Маском.
Уже 14 мая он отправится в Катар, а 15 мая - в ОАЭ.
Во время турне ожидается, что Штаты, Саудовская Аравия и ОАЭ объявят о потенциально триллионных инвестициях. Саудовская Аравия еще в январе взяла обязательство по открытию новой вкладки до 600 миллиардов долларов инвестиций в США в течение следующих четырех лет. В то же время американский лидер утверждал, что запросит целый триллион.
В том же числе глава Белого дома заявлял, что 15 мая может отправиться в Турцию для возможных личных переговоров между диктатором России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.