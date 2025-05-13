Кандидат в президенты Польши пришел на дебаты в кофте со ссылкой на сбор для ребенка 13.05.2025, 15:49

Поляки собрали ему три миллиона злотых.

Кандидат в президенты Польши, журналист Кшиштоф Становский пришел на дебаты в кофте с изображением четырехлетнего Игнася Лисса в виде сердца. Ребенок из села Яцево (Куявско-Поморское воеводство) страдает от тяжелого генетического заболевания — мышечной дистрофии Дюшенна. На кофте Становского также была ссылка на сбор для спасения мальчика, пишет сайт The Warsaw.

Во время выступления Кшиштоф Становский — единственный человек, который появился на дебатах в студии канала TVP не в костюме, — несколько раз повторил, что политики должны сделать все, чтобы родителям не приходилось организовывать сборы для спасения своих детей за границей.

Становский призывал жертвовать деньги для Игнася. Отклик зрителей оказался огромным — в какой-то момент сайт siepomaga.pl, на котором открыт сбор, не выдержал нагрузки и временно прекратил работать. Родители мальчика не скрывали эмоций. «Мы плачем от счастья», — признались Бартоломей и Моника Лисс.

Ранее родители Игнася стали терять надежду — в последние месяцы сбор замедлился, семья начала бояться худшего. Еще до эфира дебатов на счете было 5,2 миллиона злотых. К полуночи сумма выросла до 7,8 миллиона. Это меньше половины необходимой суммы, но сбор получил огласку, о которой многие другие собиратели пожертвований могут только мечтать.

Акция помощи Игнасю стартовала в июле прошлого года, она продлится до 8 июля 2025-го. К акции присоединяются польские политики вне зависимости от партийной принадлежности: ее поддерживают как члены «Гражданской коалиции», так и сторонники «Права и справедливости».

Кшиштоф Становский надел на дебаты кофту с изображением Игнася Лисса, поскольку к журналисту обратились настойчивые родители — тот пообещал что-ниубдь для них придумать. Во время дебатов Становский подчеркивал, что призывы о помощи больным детям не должны выглядеть как попрошайничество.

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