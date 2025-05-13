закрыть
13 мая 2025, вторник, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во время награждения сына Кадырова с российского герба убрали все кресты

  • 13.05.2025, 16:45
  • 5,400
Во время награждения сына Кадырова с российского герба убрали все кресты

Российские «военкоры» возмущаются.

Во время награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный» с герба Российской Федерации исчезли все православные кресты.

Как сообщает «Апостроф», об этом пишут российские паблики.

«К «крестопаду» все давно привыкли. Православные кресты уже раз сто затирали на обложках, плакатах, вывесках. Много на чем. А вот на официальных государственных символах «крестопада» пока не было. Теперь есть. На видео из Чечни попал российский герб, крестов на котором уже нет. Не фейк», — возмущаются российские «военкоры».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Если это не фашизм, то что это?
Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой
Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип
Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров