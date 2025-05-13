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The National Interest: В войне Индии и Пакистана есть неочевидный победитель

  • 13.05.2025, 17:04
  • 2,856
The National Interest: В войне Индии и Пакистана есть неочевидный победитель

Победа была достигнута без единого выстрела.

Военное столкновение между Индией и Пакистаном едва не закончилось ударом по Карачи — крупнейшему экономическому центру Пакистана. Индия направила к побережью ударную группировку с авианосцем и кораблями, оснащенными сверхзвуковыми ракетами BrahMos, с дальностью поражения в 800 километров, пишет американское издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Удар по Карачи, через который проходит 76% торговли Пакистана, мог бы парализовать экономику страны. Но неожиданным фактором сдерживания стала Турция.

Анкара, давно поддерживающая Пакистан, предоставила доступ к своим спутниковым данным, поставила беспилотники и разместила в порту Карачи противолодочный корабль TCG BÜYÜKADA. Его присутствие, вероятно, стало сдерживающим фактором для Индии — удар по порту с турецким военным кораблем на якоре мог вызвать международный конфликт.

Параллельно Турция активно призывала к деэскалации, стремясь закрепиться как посредник в переговорах. Эта стратегия позволила Анкаре укрепить влияние в регионе и заявить о себе как о силе в новой постамериканской системе международных отношений.

Совместно с Китаем, Турция затруднила Индии путь к масштабной эскалации, где Нью-Дели мог бы использовать свое технологическое и военное превосходство. Анкара не только помогла союзнику, но и повысила собственный геополитический вес.

Если перемирие сохранится, Турция сможет записать этот эпизод как дипломатическую победу, достигнутую без единого выстрела.

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