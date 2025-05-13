В России с полигона сбежали 10 завербованных на войну заключенных 13.05.2025, 17:33

Почти все они отбывали наказание за тяжкие преступления.

С полигона под Ростовом-на-Дону сбежали 10 бывших заключенных, которые подписали контракты с Минобороны для отправки на войну против Украины, сообщают региональные СМИ.

Источник 161.ru в силовых структурах рассказал, что это произошло в ночь с 8 на 9 мая. «Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования. Оружия при них не было», — отметил он.

Собеседник издания добавил, что сбежавшие были завербованы в колониях, почти все они отбывали наказание за тяжкие преступления: убийство, изнасилование, сбыт наркотиков и грабеж.

Четверых новоиспеченных контрактников задержали в первые сутки на выезде из Ростовской области, местонахождение еще двоих уже установлено, их обещают скоро поймать. Остальных четверых ищет военная полиция. По данным источника Donday, побег состоялся за несколько дней до отправки на фронт.

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