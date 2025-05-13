Премьер Грузии написал письмо Трампу и Вэнсу

Премьер Грузии написал письмо Трампу и Вэнсу11
- 13.05.2025, 18:14
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Ираклий Кобахидзе обвинил их в молчании.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал в социальной сети Facebook открытое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. В письменном обращении он выразил недовольство молчанием администрации Трампа в ответ на «готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа и с конкретным путеводителем».
По словам Кобахидзе, Грузия считает себя надежным партнером США. Так, отмечает премьер, страна сэкономила США $2,5 млрд в Ираке и Афганистане, отправив туда самый большой контингент в расчете на душу населения. Кроме того, Кобахидзе подчеркнул приверженность Грузии демократии и соблюдению прав человека.
«Учитывая все это и на фоне того, что вы ведете активный диалог и коммуникацию с рядом государств, в том числе откровенно недемократических и авторитарных, ваше молчание в отношении Грузии для нас не имеет логического объяснения», — добавил он.
Глава правительства подчеркнул, что по-прежнему действуют «необоснованные санкции в отношении вице-премьера и других представителей властей Грузии, которые эффективно предотвратили попытку насильственной смены власти, организованную администрацией Байдена, и профинансированную по линии USAID попытку революции и насилия».