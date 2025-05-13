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Премьер Канады представил новое правительство

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  • 13.05.2025, 20:23
Премьер Канады представил новое правительство

Марк Карни сократил количество министров до 29 из 39.

Во вторник, 13 мая, победивший на выборах прошлого месяца премьер-министр Канады Марк Карни представил новый кабинет министров, который, по его словам, поможет определить новые отношения с Соединенными Штатами. Об этом сообщило агентство Reuters.

Карни сократил количество министров до 29 из 39, но сохранил на своих должностях некоторых ключевых чиновников. Среди них – министр финансов Франсуа-Филипп Шампань и Доминик Леблан, отвечающий за торговлю между Канадой и США.

В то же время Министерство иностранных дел возглавит Анита Ананд. Мелани Жоли, которая занимала должность главы МИД, теперь станет министром промышленности.

Христя Фриланд в новом правительстве занимает должность министра транспорта и внутренней торговли Канады. Бывший банкир Goldman Sachs Тим Ходжсон занимает должность министра природных ресурсов, заменив Джонатана Уилкинсона.

«Канадцы избрали это новое правительство с сильным мандатом определить новые экономические и отношения в сфере безопасности с Соединенными Штатами и построить более сильную экономику. Эта целенаправленная команда будет действовать по этому мандату для изменений безотлагательно и решительно», — говорится в заявлении офиса Карни.

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