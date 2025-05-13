В РФ лесной пожар подошел вплотную к закрытому городу Циолковский

В РФ лесной пожар подошел вплотную к закрытому городу Циолковский1
- 13.05.2025, 22:28
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Там находится космодром Восточный.
Пламя лесного пожара, приблизившегося к закрытому городу Циолковский в Амурской области, локализовано. Об этом заявил глава ЗАТО Виталий Брижатый в своем телеграм-канале.
«Сегодня, как и наши соседи в Свободненском районе, с раннего утра мы бросили все силы на борьбу с лесным пожаром, который в какой-то момент подошел вплотную к городу. В настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет», — написал он.
Брижатый также напомнил, что зачастую причиной пожаров становятся сами люди из-за беспечного обращения с огнем, которое приводит к разрушительным последствиям.
«Сегодня их удалось избежать, но я в очередной раз призываю вас к благоразумию. На территории области действует особый противопожарный режим, соблюдайте правила и будьте предельно осторожны с огнем», — обратился он к местным жителям.