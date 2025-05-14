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Зеленский назвал ключевые темы, которые готов обсудить с Путиным

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  • 14.05.2025, 8:19
  • 3,056
Зеленский назвал ключевые темы, которые готов обсудить с Путиным

Президент Украины готов к личной встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, которая может состояться 15 мая в Стамбуле. Главными темами переговоров должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных.

Об этом Зеленский сказал в интервью Liberation.

Зеленский отметил, что для достижения устойчивых договоренностей необходимо посредничество третьих сторон, поскольку «россияне не будут доверять украинцам, и украинцы не будут доверять россиянам». Он считает, что только внешние гаранты, в частности США, могут обеспечить выполнение соглашений.

Президент Украины также отметил, что готов прибыть в Турцию для переговоров, даже если перемирие не будет достигнуто до 15 мая. Он подчеркнул, что сделает все возможное для начала диалога, который может стать первым шагом к прекращению войны.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп объявил о направлении делегации во главе с государственным секретарем Марко Рубио в Стамбул. Трамп также заявил, что лично присоединится к переговорам, если Путин согласится прибыть на встречу.

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