Послы ЕС одобрили 17 пакет санкций против России 14.05.2025, 10:24

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Давление на РФ усиливается.

Послы Европейского Союза в среду, 14 мая, согласовали 17-й пакет санкций против России, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС только что дали «зеленый свет» 17-му пакету санкций против России», — написал Йозвяк в соцсети Х.

По его словам, послы ЕС также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и «коалиция желающих» ожидают, что США и страны Европы введут значительные санкции против России, если она не поддержит 30-дневное прекращение огня.

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