Президент Бразилии: Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул 14.05.2025, 11:04

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Луис Инасио Лула да Силва

Союзник главы Кремля упрашивает его приехать на переговоры.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что «попытается поговорить» с Владимиром Путиным, чтобы убедить его лично приехать на переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает газета Ouest-France, цитируя бразильского лидера на пресс-конференции в Пекине.

«Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: «Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и веди переговоры, ради Бога», — добавил он.

Ранее Китай и Бразилия опубликовали, совместное заявление, в котором приветствовали «предложение президента России Владимира Путина начать мирные переговоры» с Украиной. По данным официального информационного агентства Синьхуа, в тексте документа обе страны также описали прямой диалог как «единственный способ положить конец конфликту».

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