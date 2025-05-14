Президент Бразилии: Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул
- 14.05.2025, 11:04
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Союзник главы Кремля упрашивает его приехать на переговоры.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что «попытается поговорить» с Владимиром Путиным, чтобы убедить его лично приехать на переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает газета Ouest-France, цитируя бразильского лидера на пресс-конференции в Пекине.
«Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: «Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и веди переговоры, ради Бога», — добавил он.
Ранее Китай и Бразилия опубликовали, совместное заявление, в котором приветствовали «предложение президента России Владимира Путина начать мирные переговоры» с Украиной. По данным официального информационного агентства Синьхуа, в тексте документа обе страны также описали прямой диалог как «единственный способ положить конец конфликту».