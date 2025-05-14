В листе ожидания на немецкую визу уже более 50 тысяч белорусов 14.05.2025, 13:44

Очередь продолжает увеличиваться с каждым днем.

В Телеграм-канале «Визовый крот» появилась информация о том, что сейчас на запись для получения немецкой визы ожидают своей очереди более 50 тысяч граждан Беларуси. При этом число желающих оформить въездной документ в Германию продолжает расти — ежедневно регистрируется все больше новых заявок.

Отмечается, что интерес со стороны беларусов к шенгенским визам ФРГ заметно возрос в последние годы. Например, только в 2023 году консульство Германии в Минске выдало почти 52 тысячи виз, что позволило Беларуси войти в пятерку стран с наибольшим количеством полученных виз в странах ЕС, согласно данным независимых СМИ.

Для наглядности можно взглянуть на статистику за предыдущие годы:

• В 2022 году было оформлено 26 667 виз;

• В 2021 году – всего 6 484;

• В 2020 году – 8 276;

• В 2019 году – 35 187.

Рекордным по-прежнему остается 2015 год, когда посольство Германии в Минске выдало 54 421 визу.

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