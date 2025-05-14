В листе ожидания на немецкую визу уже более 50 тысяч белорусов
- 14.05.2025, 13:44
Очередь продолжает увеличиваться с каждым днем.
В Телеграм-канале «Визовый крот» появилась информация о том, что сейчас на запись для получения немецкой визы ожидают своей очереди более 50 тысяч граждан Беларуси. При этом число желающих оформить въездной документ в Германию продолжает расти — ежедневно регистрируется все больше новых заявок.
Отмечается, что интерес со стороны беларусов к шенгенским визам ФРГ заметно возрос в последние годы. Например, только в 2023 году консульство Германии в Минске выдало почти 52 тысячи виз, что позволило Беларуси войти в пятерку стран с наибольшим количеством полученных виз в странах ЕС, согласно данным независимых СМИ.
Для наглядности можно взглянуть на статистику за предыдущие годы:
• В 2022 году было оформлено 26 667 виз;
• В 2021 году – всего 6 484;
• В 2020 году – 8 276;
• В 2019 году – 35 187.
Рекордным по-прежнему остается 2015 год, когда посольство Германии в Минске выдало 54 421 визу.