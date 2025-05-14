В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Украины 1 14.05.2025, 18:22

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Решается вопрос о его экстрадиции.

На территории Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом в среду, 14 мая, сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Имя фигуранта официально не раскрывается, однако украинские СМИ, в частности издания «Украинская правда» и «Суспільне», со ссылкой на источники пишут, что речь идет об Олеге Гладковском (Свинарчуке), занимавшем пост в СНБО с 2015 по 2019 год.

Гладковский, которого называют одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко, был в розыске с апреля 2024 года, на родине его обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму более 17 млн гривен. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

По версии следствия, экс-чиновник СНБО в 2017 году в сговоре с исполняющим обязанности директора одного из департаментов Минобороны и бывшим замминистра обороны организовал закупку грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 в рамках госзаказа по незаконно завышенным ценам. Сумма ущерба, нанесенного при этом государству, оценивается в 17,44 миллиона гривен.

В пресс-релизе о его задержании сказано, что он «использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды» структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности (ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс»). Автомобили закупались у предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав «Богдан Моторс». Гладковский руководил корпорацией «Богдан», доля в которой была у Порошенко, напоминает «Украинская правда».

Обвинительный акт в отношении Гладковского был направлен в суд еще в июле 2021 года. В апреле 2024 года НАБУ объявило его в розыск, а в мае того же года Высший антикоррупционный суд Украины заочно избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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