В Польше заявили о новой попытке вмешательства в президентские выборы 14.05.2025, 19:27

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Что известно.

В Польше Центр анализа дезинформации государственного института Научно-академической компьютерной сети (NASK) обнаружил попытку вмешательства в президентские выборы через платформу Facebook. Об этом сообщается на сайте NASK в среду, 14 мая.

В Центре анализа дезинформации заявили, что обнаружили в Facebook политическую рекламу, финансирование которой может поступать из-за рубежа. Как сообщили в NASK, за последние семь дней аккаунты, вовлеченные в предвыборную кампанию, потратили на политические материалы больше, чем любой избирательный комитет.

Эти кампании, которые реализовывали рекламные аккаунты, были направлены на кандидатов в президенты Польши Рафала Тшасковского, Кароля Навроцкого и Славомира Менцена. Как утверждают в NASK, целью таких действий была поддержка одного кандидата и дискредитация других, а также дестабилизация ситуации перед президентскими выборами.

В Центре анализа дезинформации сообщили, что META заблокировало учетные записи, которые использовались для осуществления этой деятельности. Сейчас продолжаются мероприятия по отслеживанию происхождения и финансирования кампании.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявлял, что его страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в выборы президента. По словам Гавковского, роль Польши как логистического хаба помощи Украине сделала ее ключевой мишенью для российских диверсий, кибератак и кампаний дезинформации.

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