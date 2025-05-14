Россия засекретила рекордные 32% бюджета 2 14.05.2025, 19:36

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Практически все секретные расходы связаны с военными нуждами.

Правительство России продолжает увеличивать секретные расходы бюджета, скрывая в «тени» триллионный счет за войну в Украине, которая уже обошлась российским налогоплательщикам более чем в 20 трлн рублей.

В первом квартале из федеральной казны по засекреченным статьям было израсходовано 3,6 трлн рублей, подсчитал на основании данных Минфина и материалов к поправкам в закон о бюджете научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По сравнению с тем же периодом прошло года (2,5 трлн рублей) секретные расходы подскочили на 44%, или 1,1 трлн рублей, а их доля достигла нового рекорда — 32% из 11,2 трлн рублей, которые за три месяца потратил бюджет.

В результате засекреченные траты стали второй по объему статьей бюджета после «социальной политики» (4,4 трлн рублей). Они более чем в 7 раз превысили расходы на здравоохранение (0,5 трлн рублей) и почти в 9 раз — расходы на образование (0,4 трлн рублей). При том что общие расходы бюджета увеличились в первом квартале на 2,2 трлн рублей год к году (+24%), каждый второй рубль этого прироста ушел в «теневой бюджет».

Практически все секретные расходы связаны с обороной, а их рост в первом квартале, вероятно, объясняет ускоренным финансированием контрактов на производство и закупки оружия, отмечает Клюге. По открытым оборонным статьям, бюджет потратил в январе–марте 810 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Думы. Совокупные оборонные расходы, таким образом, за три месяца достигли 4,4 трлн рублей, или 40% бюджета. В среднем каждую неделю военная машина «съедала» по 338 млрд рублей в неделю — сумму, которая сопоставима с годовыми бюджетами богатых российских регионов, таких как Новосибирская или Ростовская области (333 и 336 млрд рублей соответственно).

Растущие секретные расходы указывают на дальнейшую милитаризацию бюджета, отмечает Клюге. В этом году по статье «национальная оборона» правительство запланировало потратить 13,2 трлн рублей, или практически каждый третий рубль, чего не было ни разу со времен развала Советского союза.

Секретные расходы, по данным Bloomberg, запланированы на уровне 12,9 трлн рублей за год — на 16% выше, чем было в бюджете-2024. Их доля должна составить 30%. Для сравнения: в прошлом году это было 27,6%, в 2023 году — 22,6%.

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