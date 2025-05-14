В Грузии арестовали экс-министра обороны Окруашвили, который воевал за Украину 14.05.2025, 21:26

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В чем его обвиняют.

В среду, 14 мая, Тбилисский городской суд изменил бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили меру пресечения в виде залога в размере 20 000 лари на арест.

Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

Окруашвили обвинили в «невыполнении требования Временной следственной комиссии парламента Грузии« (статья 349 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до одного года).

Как отмечается в материале, экс-министра вызвали во временную следственную комиссию 26 марта для дачи объяснений в связи с войной Грузии и России 2008 года, однако он отказался явиться. После этого его вызвали в Тбилисский городской суд.

5 февраля партия Грузинская мечта создала следственную комиссию для изучения периода правления Национального движения. Как сообщается в материале, «Грузинская мечта» хочет запретить «коллективное национальное движение», под которым подразумевается основные оппозиционные партии, которые не признают легитимность действующего правительства.

Окруашвили задерживали в Грузии в 2019 году, обвиняя в организации протестов против правящей партии. После начала полномасштабного вторжения он приехал в Украину воевать против России.

Ираклий Окруашвили в течение 2004 — 2006 годов занимал должность министра обороны Грузии. До этого он был министром внутренних дел и генеральным прокурором, а после 2006-го возглавил Министерство экономического развития. Через год Окруашвили взяли под стражу после обвинений в адрес тогдашнего президента Грузии Михеила Саакашвили — его обвиняли в коррупции, политик это отрицал и считал себя политзаключенным.

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