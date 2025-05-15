Путин отказался ехать на переговоры в Стамбул 7 15.05.2025, 7:56

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Утвержден состав делегации РФ для переговоров с Украиной.

Российский диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, которые должны состояться завтра, 15 мая, в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно опубликованной информации, в состав российской делегации войдут:

Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);

Галузин Михаил Юрьевич - заместить министра иностранных дел России (член делегации);

Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);

Фомин Александр Васильевич - заместить министра обороны РФ (член делегации).

Стоит отметить, что Мединский был главой делегации и в 2022 году. Також в том составе был и Фомин.

Кроме того, на переговоры 2025 года глава Кремля утвердил состав экспертов. В него вошли:

Зорин Александр Сергеевич - первый заместить начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ;

Подобреевская Евгения Сергеевна - заместитель начальника управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере;

Полищук Алексей Анатольевич - директор второго департамента стран СНГ МИДа России;

Шевцов Виктор - замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Исходя из списка, Путин, судя по всему, не будет участвовать в переговорах.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, на прошедших выходных Украина, США и «коалиция решительных» выдвинули Путину ультиматум - либо полное и безусловное 30-дневное прекращение огня с 12 мая, либо введение новых санкций.

В ночь на воскресенье глава Кремля выступил с обращением, в котором проигнорировал вышесказанное, но вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры и заявил, что будет ждать на этой встрече лично Путина. Однако Россия до последнего не раскрывала состав делегации.

Несколько часов назад Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как РФ раскроет состав своей делегации.

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