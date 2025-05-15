Швейцария вводит санкции против белорусского режима 15.05.2025, 10:42

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Берн присоединяется к ограничительным мерам ЕС.

Швейцария ввела запрет на импорт алюминия из России и Беларуси, усилив антироссийские санкции в рамках 16-го пакета ограничительных мер, принятого Евросоюзом в начале года, пишет швейцарский новостной портал SWI (перевод — сайт Charter97.org).

С 16 мая под запрет попадает ввоз российского необработанного алюминия, а также алюминия из Беларуси. Кроме того, Швейцария ужесточает экспортные ограничения на определенные товары, включая хромовые руды и программное обеспечение для разведки нефти и газа — все это потенциально используется в военных целях.

«Цель — обеспечить единообразное применение санкций и исключить возможность их обхода», — говорится в официальном заявлении правительства Швейцарии.

Марсель Менет, президент Ассоциации производителей алюминия Швейцарии, отметил, что подобные меры уже предпринимались ранее, но российский металл продолжает поступать в Европу через третьи страны, в том числе Турцию.

Ранее Швейцария также приостановила экспорт высокотехнологичных товаров военного и двойного назначения в Россию и усилила финансовые ограничения.

Таким образом, нейтральная страна, традиционно осторожная в вопросах внешнеполитического давления, все более синхронизирует свои шаги с ЕС, пытаясь пресечь схемы обхода санкций и оказать давление на российскую экономику. полетами в Турцию ей нужны исключительно для того, чтобы сохранить участие США в переговорном процессе. И именно позиция Вашингтона сейчас будет определяющей.

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