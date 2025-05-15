Forbes: Люди этой профессии могут зарабатывать $120 тысяч в год без диплома 1 15.05.2025, 12:11

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Искусственный интеллект пока не может заменить этих работников.

В США наблюдается стремительный рост спроса на специалистов по управлению проектами — профессия, которая обещает не только высокий доход (в среднем $120 000 в год), но и не требует высшего образования. До 2035 года, по оценкам, потребуется 30 миллионов таких специалистов по всему миру, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Проект-менеджеры отвечают за планирование, контроль сроков, бюджета и качества выполнения задач. Как отмечает Ордонна Сарджент, преподаватель и специалист по управлению проектами, «это работа с людьми». В день проектный менеджер тратит до 90% времени на коммуникацию: переговоры, анализ рисков и стратегическое планирование.

Искусственный интеллект пока не может заменить эту профессию: технологии помогают, но не решают все вопросы. В отличие от «жестких» техспециальностей, Project Manager (PM) — это навигатор в хаосе, способный координировать задачи и сбалансировать интересы команды.

Обучиться можно онлайн: от YouTube до специализированных курсов.

Наибольший спрос на PM-специалистов наблюдается в сферах финансов, энергетики, производства и технологий. Ключевые качества успешного менеджера — адаптивность, структурность и умение оставаться «спокойствием в центре шторма».

На фоне нестабильности на рынке информационных технологий, управление проектами может стать безопасной и перспективной гаванью в бурю цифровых перемен.

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