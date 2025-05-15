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Польша накануне президентских выборов: появились результаты опроса

  • 15.05.2025, 12:55
  • 6,630
Польша накануне президентских выборов: появились результаты опроса
Коллаж: onet.pl

Борьба будет ожесточенной.

Уже в это воскресенье, 18 мая, в Польше состоятся президентские выборы.

Результаты опроса IBRiS показывают, что борьба за президентство будет ожесточенной, особенно между двумя главными кандидатами — представителем «Гражданской коалиции» Рафалэм Тшасковским и кандидатом от «Права и справедливости» Каролем Навроцким. Почти наверняка они сойдутся во втором туре, который назначен на 1 июня, пишет onet.pl.

Тшасковский может рассчитывать на победу в первом туре президентских выборов с результатом 32,6 процента. Поддержку Навроцкого декларируют 26,4% участников исследования. Разница между политиками составляет 6,2%.

На третьем месте в опросе находится Славомир Ментцен, лидер партии «Конфедерация», набравший 10,8 процента голосов.

На четвертое место вышла Магдалена Беят от «Левых», которая пользуется поддержкой 6 процентов поляков. Долгое время в кампании четвертое место занимал спикер польского Сейма Шимон Головня, у которого сейчас 5,3 процента поддержки.

Дале идут Адриан Зандберг (3,4%).), Гжегож Браун (2,7 процента.), Кшиштоф Становский (1,6%.), Иоанна Сенышин (1,5 процента.), Марек Якубяк (1%.).

Стоит отметить высокий процент неопределившихся. 8% опрошенных поляков не смогли назвать своего кандидата.

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