Польша накануне президентских выборов: появились результаты опроса
- 15.05.2025, 12:55
- 6,630
Борьба будет ожесточенной.
Уже в это воскресенье, 18 мая, в Польше состоятся президентские выборы.
Результаты опроса IBRiS показывают, что борьба за президентство будет ожесточенной, особенно между двумя главными кандидатами — представителем «Гражданской коалиции» Рафалэм Тшасковским и кандидатом от «Права и справедливости» Каролем Навроцким. Почти наверняка они сойдутся во втором туре, который назначен на 1 июня, пишет onet.pl.
Тшасковский может рассчитывать на победу в первом туре президентских выборов с результатом 32,6 процента. Поддержку Навроцкого декларируют 26,4% участников исследования. Разница между политиками составляет 6,2%.
На третьем месте в опросе находится Славомир Ментцен, лидер партии «Конфедерация», набравший 10,8 процента голосов.
На четвертое место вышла Магдалена Беят от «Левых», которая пользуется поддержкой 6 процентов поляков. Долгое время в кампании четвертое место занимал спикер польского Сейма Шимон Головня, у которого сейчас 5,3 процента поддержки.
Дале идут Адриан Зандберг (3,4%).), Гжегож Браун (2,7 процента.), Кшиштоф Становский (1,6%.), Иоанна Сенышин (1,5 процента.), Марек Якубяк (1%.).
Стоит отметить высокий процент неопределившихся. 8% опрошенных поляков не смогли назвать своего кандидата.