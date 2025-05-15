Лукашенко отправил белорусский картофель в Дагестан

Лукашенко отправил белорусский картофель в Дагестан3
- 15.05.2025, 13:20
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В стране же дефицит этого продукта.
В селе Карата Ахвахского района Дагестана посадили 100 килограммов картофеля, который подарил это российскому региону Лукашенко. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
Как рассказал председатель Международного общественного объединения «Горо» Хизри Асадулаев, который привез подарок от Лукашенко, перед посадкой огород вспахали плугом, как в старину. В мероприятии участвовали старейшины села и молодежь. Посаженный картофель женщины символически поливали из кувшинов.
Отметим, что в Беларуси — дефицит картофеля. Лукашенко признался, что корнеплоды идут в Россию, так как там выше цена.